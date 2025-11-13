Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Übergangshaushalt setzt dem längsten Regierungsstillstand ein Ende. Nun hat auch das Repräsentantenhaus des US-Kongresses für einen Übergangshaushalt gestimmt. Mit der anschliessenden Unterzeichnung durch den Präsidenten ist es nun definitiv: Der längste Shutdown der US-Geschichte endet nach 43 Tagen. Der Rechnungshof des Kongresses rechnete in einer Szenarioanalyse Ende Oktober bei einem sechswöchigen Regierungsstillstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab