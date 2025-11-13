Wien (www.fondscheck.de) - Der kalifornische Asset Manager Franklin Templeton hat die Ernennung von Sven Langenhan zum Head of Wholesale - Germany bekannt gegeben, so die Experten von "FONDS professionell".Der Diplom-Betriebswirt werde die neu geschaffene Position am 1. Februar 2026 antreten. "Von Frankfurt aus wird Langenhan künftig alle Aktivitäten im Privatkundengeschäft verantworten und die strategischen Partnerschaften des Unternehmens in Deutschland weiter ausbauen", teile das Unternehmen mit. Er berichte an Christian Machts, Head of Germany and Austria. ...

