FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe ungeachtet regional unterschiedlicher Entwicklungen in seinen Geschäftsbereichen insgesamt die Umsatzerwartungen erfüllt, schrieb Silvia Cuneo am Donnerstag. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei angesichts des Wettbewerbsumfelds gerechtfertigt./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A2E4K43

