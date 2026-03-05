DJ Delivery Hero will Wandelschuldverschreibungen zurückzahlen und -kaufen

DOW JONES--Delivery Hero passt Teile seiner Finanzierung an. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, steht er kurz davor, sich eine neue syndizierte Kreditlinie über 1,5 Milliarden US-Dollar zu sichern. Bei einer Bereitstellung der Kreditline will er unter anderem Wandelschuldverschreibungen zurückzahlen.

So sollen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit Ende April 2026 mit einem Gesamtnennbetrag von 56 Millionen Euro zurückgezahlt werden. Außerdem will der Konzern ein Rückkaufangebot für im Januar 2027 fällige Wandelschuldverschreibungen mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von 540 Millionen Euro unterbreiten.

Weitere Erlöse, die nicht im 1. Halbjahr 2026 für Rückzahlungen oder Rückkäufe von Wandelschuldverschreibungen verwendet werden, sollen die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöhen und allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 12:31 ET (17:31 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.