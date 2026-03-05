EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Anleihekündigung/Kapitalmaßnahmen / bedeutender Kreditvertrag
Delivery Hero kündigt unter bestimmten Bedingungen mögliche Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen im 1. Halbjahr 2026 aus Erlösen einer USD 1,5 Mrd. Erhöhung bestehender Kreditlinien an
Berlin, 5. März 2026 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) kündigt heute den Start der Syndizierung einer inkrementellen Kreditlinie in Höhe von USD 1,5 Milliarden und mit einer Endfälligkeit zum 30. Juni 2032 an (die "Neue Kreditlinie").
Vorbehaltlich der erfolgreichen Bereitstellung der Neuen Kreditlinie, beabsichtigt die Gesellschaft die Nettoerlöse für die folgenden Zwecke zu verwenden:
Erlöse, die nicht im 1. Halbjahr 2026 für Rückzahlungen oder Rückkäufe von Wandelschuldverschreibungen verwendet werden, sollen die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft erhöhen und für allgemeine Unternehmenszwecke - einschließlich zusätzlicher Rückkäufe von Wandelschuldverschreibungen - sowie zur Stärkung der Liquidität verwendet werden.
Die Gesellschaft wird ihre Finanzverbindlichkeiten weiterhin proaktiv mit Fokus auf das Fälligkeitsprofil und die Fremdkapitalkosten steuern.
Weitere Bekanntmachungen bezüglich der Ergebnisse der Syndizierung und eines möglichen Rückkaufangebots von Wandelschuldverschreibungen werden zu gegebener Zeit erfolgen.
Anfragen für Investoren
Christoph Bast
Head of Investor Relations
ir@deliveryhero.com
Medienanfragen
Corporate Communications Team
press@deliveryhero.com
