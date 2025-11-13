Agentic AI | Rekorddividende bei Telekom, Chance bei Siemens & Chaos bei DroneShield
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|236,75
|236,80
|12:17
|236,75
|236,85
|12:17
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:13
|Deutsche Telekom boosted by US, fibre at home
|11:54
|DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das dritte Quartal und die Dividende entsprächen den Erwartungen...
|11:48
|ROUNDUP: Deutsche Telekom hebt Jahresprognose und plant höhere Dividende
| BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal einmal mehr vom starken Geschäft ihrer US-Tochter T-Mobile US profitiert. Der Umsatz konnte in den Monaten Juli bis September im Vergleich...
|11:31
|Die Constantin Film-Serie "Smillas Gespür für Schnee" mit Filippa Coster-Waldau, Elyas M'Barek und Henry Lloyd-Hughes startet im Dezember bei MagentaTV
|München (ots) - Der Kult-Thriller der 90er kehrt als packendes Serien-Remake zurückMagentaTV sichert sich die Rechte für die deutsche Erstauswertung von "Smillas Gespür für Schnee", die dort ab 1. Dezember...
|11:09
|Telekom fokussiert sich in Deutschland auf Glasfaserausbau
|DJ Telekom fokussiert sich in Deutschland auf Glasfaserausbau
Von Britta Becks
DOW JONES--Die Deutsche Telekom will ihren Fokus in Deutschland noch stärker auf den Glasfaserausbau legen. Wie...
|10:54
|Agentic AI | Rekorddividende bei Telekom, Chance bei Siemens & Chaos bei DroneShield
|Agentic AI | Rekorddividende bei Telekom, Chance bei Siemens & Chaos bei DroneShiel
|10:46
|DroneShield-Aktie bricht ein! Die perfekte Einstiegschance?
|Die DroneShield-Aktie notiert heute bei ca. 1,42 Euro und steht nach einem heftigen Ausverkauf deutlich unter Druck - aktuell geht es um rund 20% in den Keller. Tagesimpuls sind umfangreiche Insider-Verkäufe...
|10:30
|DroneShield-Aktie im Fokus - Anleger starten mit Spannung in den neuen Handelstag!!!
|09:31
|DRONESHIELD LIMITED im freien Fall - Albtraum für Anleger!
|08:34
|DroneShield crasht 31% - Insider verkaufen alles
|12:13
|Siemens erzielt erneut Rekordgewinn - Trennung vom Medizingeschäft
|12:10
|Siemens-Aktie -5%: Sind die Zahlen so schwach?
|Am Montag, Dienstag und Mittwoch kletterte die Siemens-Aktie auf neue historische Höchststände. Doch am Donnerstagmorgen erlebt der deutsche Industriekonzern mit einem Kursverlust von über -5% einen...
|12:06
|UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen....
|11:58
|ROUNDUP 2: Siemens setzt nach Trennung von Healthineers auf Digitalgeschäft
| (neu: Details vom Investorentag, Analysten, Aktienkurs) MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens setzt in den kommenden Jahren auf den Ausbau seines Digitalgeschäfts. Dieses soll bis 2030...
|11:55
|Aktie rutscht trotzdem ab: Siemens verbucht dritten Rekordgewinn in Folge
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|DEUTSCHE TELEKOM AG
|27,280
|-0,11 %
|DRONESHIELD LIMITED
|1,412
|-21,38 %
|SIEMENS AG
|237,35
|-5,21 %