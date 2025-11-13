Die Deutsche Telekom legte am heutigen Donnerstag (13. November) die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Ein starkes Zahlenwerk, die Ankündigung einer Rekorddividende und eines Aktienrückkaufprogramms lassen Anleger jubeln. Die Aktie selbst reagierte zunächst verhalten positiv auf die Zahlen. Das könnte allerdings daran liegen, dass sie im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung bereits kräftig anzog.Deutsche Telekom - Starke Zahlen für ...

