Zögerlicher Auftakt an den Börsen - Siemens und Renk liefern Gesprächsstoff

Mit verhaltener Tendenz starten die Leitindizes in den Donnerstag. Während der DAX keine klare Richtung findet, legen die US-Indikationen leicht zu. In Asien bleibt die Dynamik ebenfalls aus. Der Nikkei zeigt sich leicht schwächer.

Makroökonomischer Überblick:

Das britische BIP legte im dritten Quartal nur um 0,1 % zu und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Zwar stiegen die Investitionen in Maschinen, Immobilien und digitale Infrastruktur deutlich, doch schwächelnde Unternehmensausgaben und ein nur moderater Konsumanstieg bremsten das Wachstum. In den USA endet der längste Government Shutdown der Geschichte. Ein neues Finanzierungsgesetz stellt die Mittelversorgung bis Ende Januar sicher und ermöglicht rückwirkende Gehaltszahlungen für Hunderttausende Bundesangestellte.

Im Fokus:

Renk AG zeigt sich vorbörslich fester. Der Rüstungsspezialist meldet für die ersten neun Monate einen Umsatzsprung um 19 % auf 928 Mio. €, das EBIT steigt um 25 %. Der Auftragseingang wächst deutlich, der Auftragsbestand erreicht ein Rekordhoch von 6,4 Mrd. €. Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt bestehen.

Siemens hingegen startet schwächer. Zwar erzielt der Konzern einen Rekordgewinn von 10,4 Mrd. €, gestützt durch den Verkauf von Innomotics und starke Infrastruktursparten. Doch die geplante Abgabe von 30 % der Beteiligung an Siemens Healthineers sowie ein verhaltener Ausblick im Digitalgeschäft sorgen für Zurückhaltung. Healthineers selbst meldet solide Zahlen, sieht sich jedoch durch Zölle und Währungseffekte belastet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2MDY 6,72 25059,103205 Punkte 35,87 Open End DAX® Bull UG5FYM 10,28 23390,337141 Punkte 23,64 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG115H 10,85 23328,729554 Punkte 22,58 Open End DAX® Bull UN0QEG 8,69 23549,513384 Punkte 28,23 Open End DAX® Bull UN0QL2 1,06 24323,276204 Punkte 236,83 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2025; 09:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Starbucks Corp. Call HD6T4K 0,52 100,00 USD 39,43 17.06.2026 Cisco Systems Inc. Call UG7QFQ 0,20 90,00 USD 7,76 18.03.2026 Silber Call UG7SB3 5,86 51,00 USD 5,72 19.06.2026 Mercedes-Benz Group AG Call UG48S1 0,046 75,00 EUR 13,83 18.03.2026 DAX® Call UN09HA 3,51 24300,00 Punkte 39,43 28.11.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2025; 09:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit ASML Holding N.V. Long HC4058 6,41 594,66229 EUR 3 Open End RWE AG Long HC15ZA 7,69 31,246776 EUR 3 Open End Cisco Systems Inc. Long HD2ZH7 19,48 36,992381 USD 2 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR8 8,55 383,455337 USD 4 Open End DAX ® Long HD6SGF 14,25 20320,954395 Punkte 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2025; 09:40 Uhr;

