Zögerlicher Auftakt an den Börsen - Siemens und Renk liefern Gesprächsstoff

Mit verhaltener Tendenz starten die Leitindizes in den Donnerstag. Während der DAX keine klare Richtung findet, legen die US-Indikationen leicht zu. In Asien bleibt die Dynamik ebenfalls aus. Der Nikkei zeigt sich leicht schwächer.
Makroökonomischer Überblick:
Das britische BIP legte im dritten Quartal nur um 0,1 % zu und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Zwar stiegen die Investitionen in Maschinen, Immobilien und digitale Infrastruktur deutlich, doch schwächelnde Unternehmensausgaben und ein nur moderater Konsumanstieg bremsten das Wachstum. In den USA endet der längste Government Shutdown der Geschichte. Ein neues Finanzierungsgesetz stellt die Mittelversorgung bis Ende Januar sicher und ermöglicht rückwirkende Gehaltszahlungen für Hunderttausende Bundesangestellte.
Im Fokus:
Renk AG zeigt sich vorbörslich fester. Der Rüstungsspezialist meldet für die ersten neun Monate einen Umsatzsprung um 19 % auf 928 Mio. €, das EBIT steigt um 25 %. Der Auftragseingang wächst deutlich, der Auftragsbestand erreicht ein Rekordhoch von 6,4 Mrd. €. Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt bestehen.
Siemens hingegen startet schwächer. Zwar erzielt der Konzern einen Rekordgewinn von 10,4 Mrd. €, gestützt durch den Verkauf von Innomotics und starke Infrastruktursparten. Doch die geplante Abgabe von 30 % der Beteiligung an Siemens Healthineers sowie ein verhaltener Ausblick im Digitalgeschäft sorgen für Zurückhaltung. Healthineers selbst meldet solide Zahlen, sieht sich jedoch durch Zölle und Währungseffekte belastet.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2MDY
|6,72
|25059,103205 Punkte
|35,87
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FYM
|10,28
|23390,337141 Punkte
|23,64
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG115H
|10,85
|23328,729554 Punkte
|22,58
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN0QEG
|8,69
|23549,513384 Punkte
|28,23
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN0QL2
|1,06
|24323,276204 Punkte
|236,83
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2025; 09:40 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Starbucks Corp.
|Call
|HD6T4K
|0,52
|100,00 USD
|39,43
|17.06.2026
|Cisco Systems Inc.
|Call
|UG7QFQ
|0,20
|90,00 USD
|7,76
|18.03.2026
|Silber
|Call
|UG7SB3
|5,86
|51,00 USD
|5,72
|19.06.2026
|Mercedes-Benz Group AG
|Call
|UG48S1
|0,046
|75,00 EUR
|13,83
|18.03.2026
|DAX®
|Call
|UN09HA
|3,51
|24300,00 Punkte
|39,43
|28.11.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2025; 09:40 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|ASML Holding N.V.
|Long
|HC4058
|6,41
|594,66229 EUR
|3
|Open End
|RWE AG
|Long
|HC15ZA
|7,69
|31,246776 EUR
|3
|Open End
|Cisco Systems Inc.
|Long
|HD2ZH7
|19,48
|36,992381 USD
|2
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|HD2QR8
|8,55
|383,455337 USD
|4
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6SGF
|14,25
|20320,954395 Punkte
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.11.2025; 09:40 Uhr;
