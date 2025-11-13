FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 410 (430) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVON TECHNOLOGIES TARGET TO 1990 (1910) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 215 (175) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SSE PLC TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1997 (1731) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS B&M PRICE TARGET TO 235 (250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MOTORPOINT GROUP TARGET TO 190 (200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2600 (2425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF STARTS UNITE GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 700 PENCE - PEEL HUNT STARTS INTERTEK WITH 'ADD' - PRICE TARGET 5498 PENCE - UBS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1290 (1250) PENCE - 'NEUTRAL'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News