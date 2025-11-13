HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Das Unternehmen sei im Bereich Photofinishing stark gewachsen, schrieb Thilo Kleibauer am Donnerstag. Angesichts der vielversprechenden mittelfristigen Aussichten bleibe es bei seiner Kaufempfehlung. Die Aktien seien äußerst attraktiv und deutlich unter dem historischen Durchschnitt bewertet./rob/la/ag



ISIN: DE0005403901





