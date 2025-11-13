Nach zuletzt einigen starken Tagen muss die Aktie von BioNTech zum Wochenschluss Federn lassen. Grund ist eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, derzufolge der US-Pharmakonzern Pfizer seine Beteiligung an der Mainzer Biotechgesellschaft veräußern will. Knapp vier Prozent geht es am späten Vormittag bei der Aktie von BioNTech nach unten.Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichtet, bietet Pfizer rund 4,55 Millionen American Depositary Receipts (ADRs) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
