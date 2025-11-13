Travel + Leisure Co. - TNL: Breakout-Setup bei der Hotel-&-Fewo-Aktie!

Gap Up nach Q3-Zahlen!

Travel + Leisure Co. (TNL) - ISIN US8941641024

Rückblick: Wir fokussieren uns auf die Kursentwicklung nach der Meldung zum dritten Quartal bei der Travel-+-Leisure-Aktie. Das Wertpapier reagierte mit einem deutlichen Kurssprung und einer langen grünen Kerze. Der anschließender Rücksetzer testete intraday den 50er-EMA. Zuletzt gab es eine Seitwärtsrange oberhalb des 20er-EMA, die sich als Startrampe für einen Long Trade eignen könnte.

Travel-+-Leisure-Aktie: Chart vom 12.11.2025, Kürzel: TNL Kurs: 64.69 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Bruch der Widerstandslinie könnte die Travel-+-Leisure-Aktie bis zum Pivot-Hoch vom 22. Oktober durchrauschen.

Mögliches bärisches Szenario

Chief Brand and Communications Officer Amandine Robin-Caplan hat zwei Tage nach dem Pivot-Hoch Kasse gemacht und 1.538 Stammaktien zu 65.08 USD verkauft. Gewinnmitnahmen bei Insidern können ein Hinweis auf eine überkaufte Marktkonstellation sein, müssen es aber nicht sein. Unter der Kurslücke vom vergangenen Wochen gäbe es die Möglichkeit, eine passende Absicherung einzubauen, für den Fall, dass sich der Markt der Meinung der CCO anschließt.

Meinung

Travel + Leisure ist ein global tätiges Medien- und Reiseunternehmen, das vor allem durch das gleichnamige Magazin sowie durch zugehörige Marken- und Lizenzrechte und für Aktivitäten im Bereich Hotels und Ferienwohnungen bekannt ist. Es legte kürzlich seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 vor, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Mit einem Gewinn je Aktie von 1.80 USD lag das Unternehmen über der Konsensschätzung von 1.74 USD. Auch die Erlöse fielen mit 1.044 Milliarden USD höher aus als die prognostizierten 1.03 Milliarden USD. Das bereinigte EBITDA erreichte im Berichtszeitraum 266 Mio. USD und übertraf damit sowohl die Citizens-Prognose von 257 Mio. USD als auch den Marktkonsens von 255 Mio. USD. Zudem wurde eine vierteljährliche Dividende von 0.56 USD je Aktie beschlossen. Als Reaktion auf die starken Zahlen hoben mehrere Analystenhäuser ihre Kursziele an: Citizens schraubte sein Ziel von 70 USD auf 80 USD hoch und bestätigte seine "Market Outperform"-Einschätzung, während Goldman Sachs das Kursziel von 61 USD auf 71 USD anhob. Insgesamt ist die eine sehr bullische Mischung, sodass wir gespannt auf das Kaufsignal warten.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 4.16 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 55.92 Millionen USD

Meine Meinung zu Travel + Leisure Co. ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/earnings/travel-leisure-hebt-nach-starkem-q3-die-prognose-an-aktie-legt-zu-93CH-3194364

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Autor: Thomas Canali

