Der Umsatz in den ersten drei Quartalen hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, was durch die Kraftwerkssparte getrieben wurde. Das Geschäft mit Photovoltaik-Wechselrichtern und Batteriespeichern in Kombination mit kleinen und mittleren Anlagen läuft hingegen weiter schleppend. Was zu Wertminderungen und Verschrottung von Vorräten führte, wie SMA erklärte. Die SMA Solar Technology AG hat nach neun Monaten ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr steigern können. Er lag nach Veröffentlichung der Quartalszahlen bei 1134,7 Millionen Euro, wobei allen 953,4 Millionen Euro auf die Division "Large Scale ...

