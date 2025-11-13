LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien von Givaudan bei unverändertem Kursziel von 3900 Franken von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das Risiko bröckelnder Alleinstellungsmerkmale von Europas Zutatenherstellern sei bei zunehmender China-Konkurrenz und härterem Preisdruck zuletzt immer mehr gestiegen, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Die Schweizer Givaudan und die dänische Novonesis hält er aber für vergleichsweise gut abgeschirmt. Bei Givaudan hätten sich die langfristigen, strukturellen Wachstumsaussichten verbessert./ag/ajx



