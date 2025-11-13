ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr hätten die Markterwartungen in etwa erfüllt, schrieb Andre Kukhnin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Wesentlich sei indes die eingeleitete Trennung von der Medizintechnik-Tochter Healthineers./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101





© 2025 dpa-AFX-Analyser