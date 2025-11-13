Die Deutschen Auto-Aktien waren stets gute Dividendenzahler (zuletzt VW Vz: 6.5%, Mercedes: 7.3%, BMW: 4.9% und Porsche Automobil Holdung: 5.2%), doch sind sie auch in anderer Hinsicht interessante Investments? Die deutschen Premium- und Großserienhersteller stehen unter hohem Kostendruck und müssen gleichzeitig massiv in Elektromobilität und Digitalisierung investieren. Wir beleuchten aktuelle Geschäftszahlen und Zukunftsstrategien der Volkswagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
