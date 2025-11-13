© Foto: DroneShield

Die Aktie des Drohnenabwehr-Spezialisten ist am Donnerstag eingebrochen. Mehrere Top-Führungskräfte haben ihre gesamten Bestände verkauft. Für Anleger ein brutaler Vertrauensschock.Die DroneShield-Aktie ist in dieser Woche erneut unter starken Druck geraten. Am Donnerstag sackten die Papiere um mehr als 31 Prozent ab und erreichten mit 2,25 AUD den niedrigsten Stand seit vier Monaten. Erstmals seit April fiel das Papier zudem klar unter die 200-Tage-Linie. Seit dem Rekordhoch von 6,70 AUD zu Jahresbeginn hat die Aktie rund zwei Drittel ihres Werts verloren. Der Auslöser war eine am Mittwoch veröffentlichte Pflichtmitteilung, aus der hervorging, dass CEO Oleg Vornik, Chairman Peter James und …