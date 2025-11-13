Der Technologiekonzern Infineon hat am Mittwoch seine Zahlen für das zurückliegende Quartal vorgelegt. Insbesondere mögliche Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren kamen am Markt gut an. Infineon erwartet in dem Bereich im neuen Geschäftsjahr 1,5 Milliarden Euro Umsatz. Bislang war das Unternehmen von einer Milliarde Euro ausgegangen. Bis 2030 könnte sich für Infineon sogar ein adressierbarer Markt von bis zu zwölf Milliarden Euro ergeben. Nun haben einige Analysten die Aktie erneut genauer unter ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.