13.11.2025 / 12:40 CET/CEST

Hiermit gibt die ad pepper media International N.V. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.11.2025

Ort: https://adpeppergroup.com/en/publications/financial-reports/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.11.2025

Ort: https://adpeppergroup.com/en/publications/financial-reports/





