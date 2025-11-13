Singapore Airlines rutscht wegen der Air-India-Last im zweiten Quartal tief in die Krise und hofft trotz wachsender Unsicherheiten auf eine Trendwende.Singapore Airlines(SIA) hat im zweiten Quartal einen massiven Gewinneinbruch erlitten und die Erwartungen der Analysten klar verfehlt. Der Nettogewinn fiel um 82 Prozent auf lediglich 52 Millionen Singapur-Dollar - weit unter den von LSEG prognostizierten 181,47 Millionen Singapur-Dollar. Der Absturz unterstreicht die zunehmenden finanziellen Risiken, die sich aus der Beteiligung an Air India ergeben. Air-India-Effekt drückt Konzernbilanz auf Mehrjahrestief Die nationale Fluggesellschaft Singapurs verzeichnete im Zeitraum Juli bis September …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.