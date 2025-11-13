Von Leif-Eric Marx, Managing Director DACH & CEE bei Blackhawk Network (BHN) 38 Prozent der deutschen Verbraucher planen dieses Jahr einen Black Friday Kauf - zugleich wächst die Skepsis gegenüber inszenierten Sales und Scheinrabatten. Black Friday und Cyber Monday markieren den Start in eine verlängerte Weihnachtssaison, doch Erfolg hängt weniger von pauschalen Rabatten ab als von präzisem Timing, transparenten Preisankern und spürbarem Mehrwert. ...

