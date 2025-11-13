Lausanne - Sunrise muss als Nachfolgerin der früheren UPC Schweiz für deren wettbewerbswidriges Verhalten beim Bereitstellen von Eishockey-Übertragungen eine Sanktion von 29,1 Millionen Franken zahlen. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Telekommunikationsfirma abgewiesen. Die frühere UPC Schweiz (heute Sunrise) hatte ab 2017 im nationalen Markt für das Bereitstellen von Übertragungen der Spiele der obersten zwei Eishockey-Ligen eine marktbeherrschende ...

