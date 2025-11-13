Paris / London / Zürich - Europas Standardwerte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Allerdings blieben die Gewinne überschaubar. «Hohe Bewertungen treffen auf eine Flut nachgereichter Konjunkturdaten, die in den kommenden Tagen erwartet werden», hiess es in einer Einschätzung des Brokers Index Radar. Der EuroStoxx 50 legte am Mittag um 0,21 Prozent auf 5.798,25 Punkte zu. Der Schweizer SMI stieg um 0,14 Prozent auf 12.811,68 Punkte, während der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
