Nach wie vor sind Unternehmen und Behörden vorsichtig bei ihren IT-Investitionen. Dennoch konnte Cancom im dritten Quartal einen kleinen Erfolg verbuchen, den Börsianer mit einem Kursplus mit rund sieben Prozent zu honorieren wussten. Der Umsatz des IT-Dienstleisters aus München legte gegenüber dem Vorquartal leicht um 0,3 Prozent auf 423,9 Millionen Euro zu. Weniger erfreulich fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus, das um knapp 13 Prozent auf 27 Millionen Euro zurückging. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag