Ein BGH-Urteil vom Mai hat Mieterstromprojekten und anderen Photovoltaik-Konzepten eine unsichere Rechtsposition beschert. Der Entwurf der Bundesregierung zur EnWG-Novelle geht hierauf aber nicht ein. Union und SPD haben in letzter Minute zumindest eine provisorische Regelung eingebaut. Überzeugend ist die aber nicht. Am Donnerstag stehen wichtige Änderungen im Energiewirtschaftsrecht auf der Tagesordnung des Bundestags. Bei der Abstimmung (nach Redaktionsschluss) wird damit aller Voraussicht nach auch ein am 10. November im Wirtschaftsausschuss eingebrachter Änderungsantrag der Fraktionen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...