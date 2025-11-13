Da an einem Standort in den Niederlanden die zur Verfügung stehende Anschlussleistung nicht ausreicht, hat der Entwickler Prologis für eine Logistikimmobilie ein Microgrid aus Photovoltaik-Anlage, Speicher und Notstromversorgung aufgebaut. Prologis, Entwickler und Betreiber von Logistikimmobilien, hat am Standort Almere in den Niederlanden ein neuartiges Logistikprojekt entwickelt. Dank eines Microgrids will man die 23.000 Quadratmeter große Logistikimmobilie weitgehend vom Netz unabhängig betreiben. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.