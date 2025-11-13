Da an einem Standort in den Niederlanden die zur Verfügung stehende Anschlussleistung nicht ausreicht, hat der Entwickler Prologis für eine Logistikimmobilie ein Microgrid aus Photovoltaik-Anlage, Speicher und Notstromversorgung aufgebaut. Prologis, Entwickler und Betreiber von Logistikimmobilien, hat am Standort Almere in den Niederlanden ein neuartiges Logistikprojekt entwickelt. Dank eines Microgrids will man die 23.000 Quadratmeter große Logistikimmobilie weitgehend vom Netz unabhängig betreiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
