Tesla hat die Belegungsdaten seiner Supercharger-Standorte für Google Maps freigegeben. Das heißt, dass nun auch über die beliebte Karten-App von Google eingesehen werden kann, wie viele Ladeplätze an einer der Ladestationen frei sind. Das hat der Account @TeslaCharging in einem der gewohnt kurzen Posts auf X angekündigt. "Live availability of Superchargers now in Google Maps", heißt es dort lediglich. Dazu wurde die Grafik veröffentlicht, die hier ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.