Volkswagens Elektro-Modelle können dank eines NACS-Adapters künftig Teslas 250.000 Supercharger in den USA nutzen. Dieser kostet für bereits ausgelieferte Fahrzeuge 200 Dollar, ab dem Modelljahr 2026 soll er serienmäßig inbegriffen sein. In Europa hat Tesla bereits 2022 mit der Öffnung seines Supercharger-Netzwerkes für andere Hersteller begonnen. Auch Volkswagens Elektromodelle können seitdem die gut ausgebaute Ladeinfrastruktur der Amerikaner nutzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
