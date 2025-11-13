Die Amazon-Aktie gehört zu den Schwergewichten des globalen Tech-Sektors und spiegelt den Aufstieg eines Konzerns wider, der sowohl den Onlinehandel als auch die Cloudbranche prägt. Trotz hoher Bewertung setzt der Markt weiter auf zweistelliges Wachstum - ein Vertrauensbeweis, der die langfristigen Perspektiven des Unternehmens unterstreicht. Gigant mit strukturellen Vorteilen Amazon.com, Inc. zählt mit einer Marktkapitalisierung von über 2,5 Billionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de