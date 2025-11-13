Es ist eine Kursrallye aus dem Bilderbuch: Die Aktie von Assembly Biosciences läuft seit Monaten auf Hochtouren, markierte bei 36,22 US$ gestern ein neues Langzeithoch. Der jüngste Quartalsbericht zeigt: Alles deutet auf einen Showdown zum Jahresende hin. Alles nach Plan Die Datenlage sämtlicher vier klinischen Assets des Biotechunternehmens ist mindestens vielversprechend, im Falle des Wirkstoffkandidaten ABI-5366 gegen wiederkehrenden Genitalherpes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
