Im Rahmen eines aktuellen Strategieplans hat die Generali Group personelle Veränderungen bekannt gegeben: Giulio Terzariol wird Direttore Generale bzw. Group Deputy CEO. Die Generali Group entwickelt ihre Organisationsstruktur weiter und hat bekannt gegeben, dass sie ihren strategischen Fokus auf die erfolgreiche Umsetzung des Plans "Lifetime Partner 27: Driving Excellence' verstärke. Es handelt sich dabei um einen Strategieplan, den Generali dem Markt Anfang des Jahres vorgestellt hat. Zudem ...

