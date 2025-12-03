Wirtschaftskrimi in Italiens Finanzwirtschaft: Die Mailänder Staatsanwaltschaft geht Vorwürfen der Marktmanipulation nach. Davon betroffen sind neben den Banken Monte dei Paschi di Siena und Mediobanca unter anderem der Versicherungsriese Generali. Müssen sich Anleger nun Sorgen machen?Der Vorstand der Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) will am Freitag über eine Untersuchung der Mailänder Staatsanwaltschaft beraten, die sich gegen CEO Luigi Lovaglio sowie die Großaktionäre Caltagirone und ...

