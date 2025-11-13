Von Dina Ting, VP ETF Distribution EMA bei Franklin Templeton Derzeit steht die Rangliste fest: Südkorea, Mexiko und China sind die grossen Gewinner dieses Jahres. Australien, Indien und Saudi-Arabien könnten Überraschungskandidaten für den nächsten Zyklus sein. Von den Chip-Exporteuren Asiens bis hin zu den Nearshoring-Zentren Lateinamerikas war die Reaktion des Marktes auffallend uneinheitlich seit dem "Liberation Day" vor gut sechs Monaten. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab