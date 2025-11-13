$250 Mrd. Altcoin-Markt vor Umbruch: Atkins kündigt regulatorische Wende an

Wie weit die Krypto Regulierung in den USA künftig reichen soll und welche Token tatsächlich unter die Aufsicht der SEC fallen, gehört seit Jahren zu den zentralen Streitpunkten in Politik und Finanzwelt. Nun hat SEC-Chef Paul Atkins in einer Grundsatzrede sein bislang deutlichstes Bild gezeichnet: Die Mehrheit der heute gehandelten Kryptowährungen soll nicht als Wertpapier gelten, während gleichzeitig eine neue "Token-Taxonomie" entstehen soll, die Innovation und Anlegerschutz in ein neues Gleichgewicht bringt. Seine Aussagen könnten den regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte grundlegend verändern.

Krypto Regulierung: Ein Paradigmenwechsel in der SEC

Unter Paul Atkins vollzieht die SEC einen klaren Kurswechsel. Während sein Vorgänger Gary Gensler auf eine harte Linie setzte und viele Tokens pauschal als Wertpapiere einstufte, betont Atkins nun die Grenzen des bestehenden Wertpapierrechts. Der neue Ansatz soll nicht länger auf breit angelegter Durchsetzung beruhen, sondern auf klareren Kriterien, mehr Differenzierung und einer engeren Zusammenarbeit mit dem US-Kongress.

I was honored to give the keynote at the @PhiladelphiaFed's Ninth Annual Fintech Conference this morning. My remarks outlined the next steps in the @SECgov's Project Crypto and what to expect in the coming months. pic.twitter.com/WI79ANJrfD - Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) November 12, 2025

Dieser Wandel findet im Rahmen des Programms "Project Crypto" statt, mit dem die SEC ihre jahrzehntealten Regeln an digitale Marktstrukturen anpassen will. Atkins betont, dass verlässliche Leitlinien entscheidend sind, um Innovation zu ermöglichen, ohne den Kampf gegen betrügerische Aktivitäten zu vernachlässigen.

Welche Token nicht als Wertpapiere gelten

In seiner Rede präzisierte Atkins, welche Kategorien digitaler Vermögenswerte seiner Ansicht nach nicht unter die SEC-Regulierung fallen. Dazu zählen sogenannte Network Tokens wie Ethereum, Solana oder XRP, sofern sie auf funktionierenden, dezentralen Netzwerken basieren. Auch digitale Sammlerstücke, etwa Meme-Coins oder Tokens, die Trends und Medien referenzieren, sollen nicht automatisch als Wertpapiere eingestuft werden.

Hinzu kommt eine dritte Kategorie: sogenannte "digital tools". Dabei handelt es sich um Tokens, die praktische Funktionen erfüllen, etwa als Ticket, Mitgliedsnachweis oder Zugangsschlüssel. Für Atkins ist dabei entscheidend, ob ein Token von wesentlichen Managementleistungen eines Emittenten abhängig ist - nicht die bloße Erwartung von Kursgewinnen.

Wann ein Token doch ein Wertpapier ist

Atkins betont, dass ein Token nur dann ein Wertpapier darstellt, wenn Käufer explizite und unmissverständliche Versprechen des Emittenten erhalten und die Erfüllung dieser Versprechen wesentlich vom Management abhängt. Allein die Hoffnung auf eine Preissteigerung reicht seiner Interpretation nach nicht aus.

Wesentlich ist zudem, dass ein Token seinen Wertpapierstatus im Lauf der Zeit verlieren kann. Wenn Netzwerke reifen, Code veröffentlicht wurde und die Kontrolle des Emittenten schwindet, entfällt die Abhängigkeit von zentralen Akteuren. Damit etabliert Atkins ein flexibles Modell, das es Projekten ermöglicht, sich aus der Wertpapierregulierung herauszuentwickeln.

Die geplante Token-Taxonomie

Die angekündigte Token-Taxonomie soll auf dem Howey-Test basieren, der seit 1946 definiert, wann ein Vermögenswert als Investmentvertrag gilt. Ziel ist eine systematische Einordnung digitaler Assets, die rechtliche Klarheit schafft und zugleich die Weiterentwicklung von Netzwerken berücksichtigt. Atkins kündigte an, dass die Taxonomie zeitnah in der SEC zur Diskussion gestellt wird.

This one was a banger live @philadelphiafed Fintech Conf. "Network tokens are *not* securities" and "investment contracts can expire."



Thank you @SECPaulSAtkins for providing a much needed path forward before official staff guidance on token taxonomy.https://t.co/V8BTlqdAwM pic.twitter.com/x3aMT9Oqn4 - Rebecca Rettig (@RebeccaRettig1) November 12, 2025

Darüber hinaus plant die Behörde ein Paket von Ausnahmeregelungen, das Emittenten ermöglichen soll, Tokens unter einem maßgeschneiderten Regulierungsrahmen auf den Markt zu bringen. Damit soll ein moderneres und flexibleres Marktmodell entstehen, das sowohl Innovationen ermöglicht als auch Anlegerschutz gewährleistet.

Super-Apps und neue Marktstrukturen

Atkins bekräftigte auch seine Vision sogenannter Super-Apps: Plattformen, die sowohl Wertpapiere als auch Nicht-Wertpapiere unter einem Dach handeln lassen. Er hat die SEC-Mitarbeiter beauftragt, Vorschläge zu erarbeiten, wie Tokens, die Teil eines Investmentvertrags sind, künftig auch auf Plattformen gehandelt werden könnten, die nicht unter Aufsicht der SEC stehen - etwa bei der CFTC oder unter Aufsicht einzelner Bundesstaaten.

Ziel dieser Initiativen ist es, die Fragmentierung des Marktes zu verringern und den Zugang für Anleger zu vereinfachen. Gleichzeitig stellt Atkins klar, dass tokenisierte traditionelle Wertpapiere, etwa digitale Aktienabbildungen, vollständig unter der Zuständigkeit der SEC bleiben.

Betrugsbekämpfung bleibt Kernauftrag

Trotz des neuen, flexibleren Ansatzes betont Atkins, dass die Krypto Regulierung nicht mit einer Aufweichung der Rechtsdurchsetzung verwechselt werden darf. Betrug, Marktmanipulation und irreführende Darstellungen sollen weiterhin konsequent verfolgt werden. "Fraud is fraud", so Atkins wiederholt.

Dieser Ansatz soll ein Gleichgewicht schaffen: klare Regeln für legitime Akteure bei gleichzeitig strenger Verfolgung von Missbrauch. Außerdem will die SEC damit den laufenden Gesetzgebungsprozess im Kongress unterstützen, der verschiedene Krypto-Regulierungsansätze diskutiert.

Ein neuer regulatorischer Rahmen für den US-Kryptomarkt

Atkins präsentiert ein klar strukturiertes Modell, das die Krypto Regulierung in den USA auf neue Füße stellen könnte. Es trennt zwischen innovativen Technologien und betrügerischen Aktivitäten, schafft nachvollziehbare Kriterien für die Einstufung digitaler Assets und eröffnet erstmals offizielle Wege, wie Tokens ihren Wertpapierstatus verlieren können.

Mit der geplanten Token-Taxonomie, neuen Marktstrukturen und einer engeren Verzahnung mit anderen Aufsichtsbehörden könnte die SEC einen Rahmen schaffen, der weit über die USA hinaus Wirkung zeigt. Die nächsten Monate dürften entscheidend sein, wenn die Taxonomie offiziell zur Abstimmung steht und den Krypto-Markt möglicherweise nachhaltig verändert.

