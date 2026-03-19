Zürich - Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich rasant weiter - technologisch, wirtschaftlich und geopolitisch. Während Unternehmen zunehmend auf KI setzen, verschärfen sich gleichzeitig Fragen nach Regulierung, Standortattraktivität und technologischer Unabhängigkeit. Vor diesem Hintergrund identifiziert EY Schweiz zentrale KI-Trends, die 2026 prägen werden und die am 24. März vertieft an der EY National AI Conference 2026 in Zürich vorgestellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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