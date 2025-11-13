Anzeige
Donnerstag, 13.11.2025
Uranpreis steigt deutlich - Diese Aktie könnte vom neuen US-Atomprogramm profitieren
WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Ticker-Symbol: SIE
Xetra
13.11.25 | 16:52
230,70 Euro
-7,87 % -19,70
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
Markus Weingran
13.11.2025 15:27 Uhr
497 Leser
Übernahmefieber bei Agentic AI: Rekorddividende bei Telekom, Chance bei Siemens & Chaos bei DroneShield!

Hut ab DroneShield - das hätte auch charmanter über die Bühne gehen können. Da schmeißt die komplette Führungsriege Aktien für 67 Millionen Australische Dollar auf den Markt. Anfängerfehler oder steckt mehr dahinter?Trotz des formellen Endes des US-Regierungsstillstands blieb die Stimmung an den Märkten verhalten. Der DAX liegt ein gutes halbes Prozent im Minus bei 24.244 Punkten. Um die Jahresendrallye in Schwung zu bekommen, braucht es jetzt frische Impulse. Michael Burry: Palantir 2027 bei 50 US-Dollar Starinvestor Michael Burry sorgt wieder für Schlagzeilen. In einem Interview erklärte der "Big Short"-Investor, er sehe Palantir bis 2027 bei 50 US-Dollar. Burry verweist auf die wachsende …

© 2025 Markus Weingran
