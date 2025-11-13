Die Aktie von Heidelberg Materials hat ihren beeindruckenden Lauf in den vergangenen Tagen weiter fortgesetzt. So glückte den Anteilscheinen des Baustoffriesen erst kürzlich ein frisches Kaufsignal. Danach nahm der DAX-Titel erneut Fahrt auf und kletterte nun im heutigen Handel wieder einmal auf einen neuen Rekordstand. Zusätzlichen Rückenwind erhalten die Heidelberg-Materials-Papiere auch von einer anhaltend positiven Nachrichtenlage. Der Shutdown in den USA endet, die Stimmung an den Börsen bleibt ...

