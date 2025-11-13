Die Aktie der Munich Re profitiert heute von einem positiven Analystenkommentar. Die Bank of America hat die Einstufung der Aktie angehoben und sieht nun mehr Kurspotenzial als zuvor. Besonders die solide Bilanz und der kommende Strategieplan könnten der Aktie zusätzlichen den Experten zufolge Schwung verleihen.Die Bank of America hat die Aktie der Münchener Rück am Donnerstag von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 570 auf 610 Euro angehoben. Auslöser der Neubewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
