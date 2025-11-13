-- Eine neue Generation von ERP-Systemen ermöglicht es mittelständischen Herstellern, die einmalige Chance der heutigen Zeit zu nutzen --

-- Eine Plattform, die auf Geschwindigkeit, Intelligenz und Wirkung ausgelegt ist, Fabriken reaktionsfähig hält, Mitarbeiter vernetzt und das menschliche Potenzial erweitert, um die Fertigung neu zu definieren --

QAD Inc., das Unternehmen, das Fertigungs- und Lieferketten mit intelligenten, anpassungsfähigen Lösungen transformiert, hat heute eine mutige Umstellung auf eine neu konzipierte Fertigungsplattform vorgestellt, die speziell für mittelständische Fertigungsunternehmen und die Produktionsstätten großer Unternehmen entwickelt wurde, um ihnen zu helfen, die aktuellen Chancen in der Fertigung zu nutzen. Die Ankündigung erfolgte auf der wichtigsten Kundenveranstaltung von QAD Redzone, "Champions of Manufacturing", die vom 12. bis 14. November im Loews Arlington Hotel Convention Center in Dallas, Texas, stattfindet.

Bei der Vorstellung der neuesten Angebote des Unternehmens in drei Kernbereichen erklärte QAD Redzone, dass seine Fertigungsplattform Redzone Connected Workforce, die zur Steigerung der Produktivität durch die Stärkung der Mitarbeiter an vorderster Front entwickelt wurde, QAD Adaptive, die intelligente ERP-Software, die auf Geschwindigkeit, Intelligenz und Wirkung ausgelegt ist, und Champion AI, die Agentic-KI-Engine, die beide Plattformen antreibt, um das menschliche Potenzial zu steigern eine neue Ära für die Fertigung einläutet und statische Aufzeichnungssysteme durch intelligente Aktionssysteme ersetzt, die sich mit der Geschwindigkeit des Wandels bewegen.

Die Champions of Manufacturing-Veranstaltung findet inmitten eines tiefgreifenden Wandels in der Fertigungsindustrie statt, der durch geopolitische Kräfte und innovative neue KI-Technologien beeinflusst wird. Dieser Wandel erfordert einen neuen Betriebsansatz, bei dem autonome, zielorientierte Akteure kontinuierlich lernen, denken und im Namen des Unternehmens handeln. Gemeinsam bilden sie eine Fertigungsplattform, die nicht nur Berichte erstellt, sondern auch aktiv mit den Teams zusammenarbeitet in jeder Schicht, an jedem Tag. Sie ist die erste Plattform, die modernes ERP mit einer vernetzten Workforce-Lösung und einer intelligenten, agentenbasierten Ebene kombiniert. All dies wurde entwickelt, um Herstellern dabei zu unterstützen, Produktivitätsengpässe zu beseitigen, sich von starren, veralteten Systemen zu lösen und sich schnell zu modernisieren, um den Wert zu erschließen, der auf dem heutigen Markt möglich ist.

Hersteller müssen sich der Situation stellen

Die Hersteller sehen sich heute mit einer seltenen Kombination aus Chancen und Herausforderungen konfrontiert, die alle Unternehmensgrößen und Branchen betreffen. Die Fertigungsindustrie ist ein Schwerpunkt der innenpolitischen Agenda der Nation; Zölle haben die Lieferwege neu gestaltet, die Rückverlagerung hat die heimische Produktion wiederbelebt, und staatliche Anreize lenken Milliardenbeträge in Innovationszentren in ganz Amerika. Gleichzeitig verändert der rasante Aufstieg der künstlichen Intelligenz die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, wie Systeme funktionieren und wie Unternehmen wachsen.

Doch trotz der sich bietenden Chancen bestehen weiterhin Herausforderungen: In den kommenden Jahren werden voraussichtlich Millionen von Arbeitsplätzen in der Fertigungsindustrie geschaffen, jedoch könnte fast die Hälfte davon unbesetzt bleiben, wenn nicht umgehend Maßnahmen zur Personalentwicklung und technologischen Innovation ergriffen werden. In einer Welt, in der sich das industrielle Ökosystem neu aufstellt, können viele Unternehmen nicht Schritt halten. Während große Hersteller auf dem neuesten Stand der Technik arbeiten, sind viele mittelständische Unternehmen weiterhin an veraltete ERP-Systeme gebunden, die kostspielig und unflexibel sind und sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähern. Gleichzeitig fehlt es ihnen an der Automatisierung, Intelligenz und Flexibilität, die erforderlich sind, um mit politischen Veränderungen Schritt zu halten, Qualifikationslücken zu schließen und die Möglichkeiten der KI-gestützten Transformation zu nutzen.

"In dieser für die Industrie beispiellosen Zeit transformieren wir bei QAD Redzone die Fertigung von Aufzeichnungssystemen zu Aktionssystemen -, in denen jeder Mitarbeiter, jede Maschine und jede Entscheidung messbare Auswirkungen hat", erklärte Sanjay Brahmawar, CEO von QAD Redzone. "Mit Hilfe von Agentic AI entwickeln wir Systeme, die lernen, sich anpassen und handeln Probleme vorhersehen, Entscheidungen empfehlen und Routineaufgaben automatisieren. Die Hersteller, die die nächste Generation der Fertigung anführen werden, sind diejenigen, die sich am besten anpassen können: Sie verwandeln Geschwindigkeit in Strategie, Daten in Entscheidungen und Menschen in Katalysatoren des Wandels. Dies ist nicht nur eine verbesserte Version von ERP, sondern ein völlig neues Modell."

Systeme, die entwickelt wurden, um zukünftige Entwicklungen zu antizipieren; die Kosten der Untätigkeit sind real

Auf der Champions of Manufacturing-Veranstaltung stellte QAD Redzone eine Plattform vor, die laut eigenen Angaben speziell für diesen Moment entwickelt wurde. Sie nutzt Agentic AI, um die gesamte Belegschaft vom Fertigungsbereich bis zur Führungsetage zu unterstützen, zielt auf 90-Tage-Projekte statt auf mehrjährige Implementierungen ab, treibt die Umsetzung voran, um mit der Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung Schritt zu halten, und wechselt von der Reaktion auf Veränderungen hin zur Gestaltung der Zukunft. Die leistungsstarke Kombination aus Redzone Workforce Solutions, Adaptive ERP und Champion AI wurde entwickelt, um Kunden einen schnellen Übergang zu modernen Agentenlösungen zu ermöglichen, ohne Systeme vollständig zu ersetzen oder zu entfernen und ohne die bereits getätigten Investitionen in Systeme vollständig zu verlieren.

Das Unternehmen erklärte, dass die Einführung von Champion AI eine intelligente, handlungsorientierte Ebene bietet, die auf fundiertem Fertigungs-Know-how basiert. Im Gegensatz zu herkömmlicher KI, die sich in erster Linie auf die Analyse konzentriert, sind die speziell entwickelten Agenten von Champion AI darauf ausgelegt, nicht nur zu analysieren, sondern auch zu handeln. Das Unternehmen stellte eine Reihe von verfügbaren Agenten vor, die speziell für drei Schwerpunktbereiche entwickelt wurden:

Productivity Agents automatisieren sich wiederholende ERP-Aufgaben, sodass Planer, Disponenten und Bediener sich auf das Wesentliche konzentrieren können, indem sie schnelle und fundierte Entscheidungen treffen.

automatisieren sich wiederholende ERP-Aufgaben, sodass Planer, Disponenten und Bediener sich auf das Wesentliche konzentrieren können, indem sie schnelle und fundierte Entscheidungen treffen. Optimization Agents bewältigen Herausforderungen wie die Reduzierung von Lagerhaltungskosten und den Ausgleich von Lieferrisiken, indem sie Variablen in Echtzeit analysieren, um die Leistung im gesamten Unternehmen zu optimieren.

bewältigen Herausforderungen wie die Reduzierung von Lagerhaltungskosten und den Ausgleich von Lieferrisiken, indem sie Variablen in Echtzeit analysieren, um die Leistung im gesamten Unternehmen zu optimieren. Implementation Agents ermöglichen eine schnellere Wertschöpfung, indem sie mittelgroßen Anlagen eine Inbetriebnahme in nur 90 Tagen ermöglichen. Von der Datenmigration bis zur Konfiguration optimieren Agenten die Einrichtung und Ausführung mit beispielloser Geschwindigkeit.

"Mittelständische Hersteller können es sich nicht leisten, an statischen, transaktionsbasierten Systemen festzuhalten", erklärte Patrick Moorhead, Gründer, CEO und Chefanalyst bei Moor Insights Strategy. "Die Umstellung auf ein ereignisgesteuertes Modell ist nicht nur eine Modernisierung, sondern eine Frage des Überlebens. In einem Umfeld, das von Investitionsschüben, Veränderungen in der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und neuen Compliance-Anforderungen geprägt ist, werden Hersteller, die auf Automatisierung, agentenbasierte KI und Echtzeitbetrieb setzen, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erzielen. Die Kosten des Abwartens übersteigen nun die Kosten des Beginnens aufgrund geringerer Leistungsfähigkeit, höherer Kosten und des Risikos, von KI-gesteuerten Wettbewerbern überholt zu werden."

Von der obersten Etage bis zur Fertigungshalle: Wie Geschwindigkeit zu einem Wettbewerbsvorteil wird

Auf der Veranstaltung in Dallas stellte QAD Redzone seine Plattform vor, die darauf ausgelegt ist, die Fertigung zu transformieren, indem sie durch Echtzeit-Transparenz, verbesserte Anlageneffektivität und leistungsfähigere Teams dramatische Produktivitätssteigerungen und einen schnellen ROI für ihre Kunden erzielt häufig innerhalb von 90 Tagen. QAD Redzone ermöglicht schlankere, intelligentere Abläufe, indem es die Einarbeitung beschleunigt, weniger erfahrene Bediener fördert und qualifizierte Mitarbeiter für höherwertige Aufgaben freistellt. Mit intuitiven, KI-gestützten Tools, die speziell für die digital affinen Mitarbeiter von heute entwickelt wurden, unterstützt QAD Redzone Hersteller dabei, sich zu modernisieren, wettbewerbsfähig zu bleiben und in diesem entscheidenden Jahrzehnt eine Führungsrolle einzunehmen.

Moderne Plattformen, die mit intuitiven Benutzeroberflächen und integrierten Anleitungen ausgestattet sind, ermöglichen es schlankeren Teams, höhere Leistungen zu erbringen, indem sie die Einarbeitungszeit verkürzen, weniger erfahrene Bediener befähigen und qualifizierte Mitarbeiter durch den Wegfall sich wiederholender, geringwertiger Aufgaben binden. Die neuen Arbeitskräfte von heute kommen bereits mit fundierten Kenntnissen im Bereich KI und als Digital Natives in das Unternehmen und erwarten von ihrem Arbeitgeber ein modernes Umfeld, in dem sie diese Fähigkeiten einsetzen können.

"Die Notwendigkeit, Systeme mit agentenbasierter KI zu modernisieren, wird durch immer mehr Belege dafür untermauert, dass Unternehmen, die ihre KI-Reife beschleunigen, ein exponentielles Wachstum bei Gewinn, Qualität und Produktivität erzielen können", sagte R "Ray" Wang, Gründer, Chairman und Principal Analyst von Constellation Research Inc. In seiner Keynote-Rede auf der Veranstaltung in Dallas erklärte er: "Für mittelständische Hersteller besteht das Ziel darin, die Entscheidungsgeschwindigkeit zu erhöhen ja, Geschwindigkeit ist eine Strategie, da die Spannung zwischen strategischer Absicht und Systemverzögerung unhaltbar wird. Unternehmen müssen sich von veralteten Lösungen, die für die Backoffice-Umgebung von gestern entwickelt wurden, verabschieden und sich rasch an moderne, agentenbasierte ERP-Systeme mit vollständig vernetzten Workforce-Lösungen anpassen, die die Mitarbeiter an vorderster Front unterstützen, um die einmalige Chance zu nutzen, die sich heute bietet."

Moderne Lösungen auf moderner Infrastruktur

Auf der Kundenkonferenz des Unternehmens gab QAD Redzone außerdem eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um Agentic AI über Champion AI, eine bahnbrechende Plattform, die auf der Cloud-Infrastruktur und den KI-Diensten von Amazon Web Services (AWS) basiert, für den mittelständischen Fertigungssektor verfügbar zu machen. Die Zusammenarbeit vereint die Fertigungskompetenz von QAD Redzone mit den Cloud-Fähigkeiten von AWS, um KI für mittelständische Hersteller praktisch, skalierbar und sicher zu machen.

Champion AI basiert auf der AWS-Cloud-Infrastruktur und nutzt Dienste wie Amazon Bedrock und Amazon SageMaker. Das Unternehmen bietet intelligente Automatisierung, vorausschauende Erkenntnisse und Entscheidungsunterstützung in Echtzeit direkt in Fertigungsworkflows und ermöglicht so messbare Produktivitätssteigerungen, reduzierte Ausfallzeiten und eine beschleunigte Amortisationszeit. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit verlagert QAD Redzone seine globalen Workloads in die Cloud von AWS. Diese Migration schafft eine moderne, cloudnative Grundlage für die Fertigungsplattform von QAD und ermöglicht eine schnellere Bereitstellung neuer Funktionen, verbesserte Zuverlässigkeit und nahtlose Skalierbarkeit für Kunden weltweit.

Zusätzlich zu den Neuigkeiten zur AWS-Infrastruktur hat QAD Redzone auch seine im Mai angekündigte strategische Partnerschaft mit Boomi bekräftigt, wodurch QAD-Kunden von der hochmodernen Plattform von Boomi profitieren können, die schnelle, vorgefertigte Verbindungen zwischen verschiedenen Systemen einschließlich QAD Redzone ermöglicht. Dieser leistungsstarke Integrationsansatz geht direkt auf die Anforderungen von Unternehmen ein, die von einer nahtlosen Systemintegration, einem schnelleren Integrationstempo und der Bedeutung der Datenübertragung profitieren möchten allesamt wesentliche Faktoren, um den maximalen Nutzen aus Systemen zu ziehen. Das Ergebnis sind vorgefertigte Integrationen zwischen QAD Redzone und Systemen von Drittanbietern, um die Implementierungszeit und -komplexität zu reduzieren. In die QAD Redzone-Software integrierte Boomi-Konnektoren ermöglichen Plug-and-Play-Konnektivität über den gesamten Fertigungsstack hinweg. KI-gestützte Prozesskenntnisse von Champion AI und die Boomi-Agentenplattform sind darauf ausgelegt, Integration als Hindernis für Skalierung und Innovation zu beseitigen.

Unterstützung für Hersteller, um zügig voranzukommen

Da Geschwindigkeit im heutigen Marktumfeld eine entscheidende Strategie ist, stellte QAD Redzone auch die Vorteile von Champion Pace vor, der Implementierungs-Engine, die Champion AI nutzt, um adaptive Bereitstellungen in maximal 90 Tagen zu ermöglichen. Champion Pace ist ein standardisiertes, KI-gestütztes Bereitstellungsframework, das Automatisierung, vorkonfigurierte Best Practices und bewährte Playbooks nutzt, die auf den Erfahrungen von QAD in Tausenden von Fabriken basieren. Es bietet einen wiederholbaren, skalierbaren Prozess, der dafür ausgelegt ist, jedem Kunden eine schnellere, reibungslosere und besser vorhersehbare Inbetriebnahme zu ermöglichen unabhängig von Größe oder Branche. Es baut außerdem auf der bestehenden Infrastruktur des Kunden auf, schützt frühere Investitionen und modernisiert gleichzeitig die Systeme und beschleunigt die Leistung.

QAD Redzone gab außerdem bekannt, dass die neue Adaptive-Version des Unternehmens zusammen mit Champion AI und seiner Suite von agentenbasierten KI-Agenten sowie die Redzone Connected Workforce-Plattform nun für US-Kunden allgemein verfügbar sind.

Über QAD Redzone

QAD Redzone definiert Fertigung und Lieferketten neu durch seine intelligente, adaptive Plattform, die Menschen, Prozesse und Daten in einem einzigen Aktionssystem miteinander verbindet. Mit drei Kernsäulen Redzone (Befähigung der Frontline), Adaptive Applications (das intelligente Rückgrat) und Champion AI (Agentic AI für die Fertigung) unterstützt QAD Hersteller dabei, mit Champion Pace zu arbeiten und in nur 90 Tagen messbare Produktivität, Widerstandsfähigkeit und Wachstum zu erzielen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.qad.com oder rufen Sie uns unter +1 805-566-6100 an. Sie finden uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

