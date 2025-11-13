Die Kooperation verbindet die Fertigungskompetenz von QAD Redzone mit den erweiterten Funktionen von AWS, um KI für mittelständische Fertigungsunternehmen praxisgerecht, skalierbar und sicher zu gestalten

QAD Inc., ein Unternehmen, das Fertigungs- und Lieferketten mithilfe intelligenter, anpassungsfähiger Lösungen transformiert, und Amazon Web Services (AWS), der weltweit am häufigsten genutzte Cloud-Anbieter, haben heute eine erweiterte strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Mit QAD Champion AI einer bahnbrechenden Plattform, die auf der AWS Cloud-Infrastruktur und KI-Funktionen aufbaut machen die Unternehmen agentische KI für den mittelständischen Fertigungssektor verfügbar.

QAD Redzone und AWS werden Fertigungsunternehmen dabei helfen, schneller zu modernisieren, ihre Produktivität zu steigern und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Gleichzeitig gewährleisten sie die für industrielle Abläufe erforderliche Sicherheit und Skalierbarkeit.

Agentische KI für Frontline-Prozesse

Aufgrund von Altsystemen, Cyberrisiken und ungewissem ROI taten sich mittelständische Hersteller bislang schwer, die Vorteile von KI für Unternehmen zu nutzen. Mit Champion AI soll sich dies ändern. Das Unternehmen demokratisiert den Zugang zu agentischer KI, die mit den Frontline-Fertigungsteams zusammenarbeitet und nicht an ihnen vorbei.

Champion AI beruht auf AWS und nutzt KI- und Analysefunktionen wie Amazon Bedrock AgentCore oder Amazon SageMaker. Das Unternehmen bietet intelligente Automatisierung, vorausschauende Erkenntnisse und Entscheidungsunterstützung in Echtzeit direkt in Fertigungsabläufe und ermöglicht so messbare Produktivitätssteigerungen, reduzierte Ausfallzeiten und eine verkürzte Time-to-Value.

Innovation beschleunigen durch Cloud-Modernisierung

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit migriert QAD Redzone seine globalen IT-Workloads und internen Plattformen auf AWS. Durch diese Migration wird eine moderne, Cloud-native Grundlage für die Fertigungsplattform von QAD geschaffen, die eine schnellere Bereitstellung neuer Funktionen, eine höhere Zuverlässigkeit und eine nahtlose Skalierbarkeit für Kunden weltweit ermöglicht.

"Der wahre Durchbruch in der Fertigungs-KI ist nicht die Technologie selbst, sondern ihre Zugänglichkeit", erläutert Sanjay Brahmawar, CEO bei QAD Redzone. "Mit AWS machen wir agentische KI für alle Fertigungsunternehmen nutzbar nicht nur für die größten. Champion AI verhilft mittelständischen Unternehmen zu mehr Schnelligkeit, höherer Produktivität und niedrigeren Gesamtbetriebskosten und unterstützt zugleich die Mitarbeitenden an der Frontline."

Industrielle Vorteile, die Sie messen können

Diese Zusammenarbeit bietet Fertigungsunternehmen folgende Vorteile:

Kürzere Time-to-Value: Betreiben Sie KI-gestützte Lösungen innerhalb von Wochen statt Monaten.

Höhere Produktivität: Unterstützen Sie Ihre Mitarbeitenden durch Erkenntnisse in Echtzeit und Automatisierung.

Niedrigere Gesamtbetriebskosten: Optimieren Sie Ihre Infrastruktur und reduzieren Sie den Wartungsaufwand.

Verbesserte Cyberresilienz: Beseitigen Sie Schwachstellen in Altsystemen.

Kontinuierliche Innovation: Nutzen Sie evolvierende Smart Layers für die Fertigung auf der Grundlage von AWS.

Ein Konzept für Ihre KI-Bereitschaft

Fertigungsunternehmen können ihren Modernisierungsprozess mit dem QAD Champion Benchmark starten einer schnellen Analyse der KI-Bereitschaft, zum Leistungsvergleich mit Wettbewerbern und zur Identifizierung ungenutzter Produktivitätspotenziale. Qualifizierte Teilnehmer können auch den QAD-AWS AI Modernization Incentive in Anspruch nehmen, der Risiken minimieren und zugleich den ROI beschleunigen soll.

"Entscheidend für den Schritt vom Machbarkeitsnachweis für die agentische KI zur Produktion ist die Fähigkeit, Ihre individuellen Daten in Arbeitsabläufe zu integrieren", berichtet Matt Garman, CEO bei AWS. "Unsere Partnerschaft mit QAD ermöglicht dies durch den Einsatz von agentischer KI, die mittelständische Fertigungsunternehmen sicher mit ihren Daten integrieren können. Durch die Kombination von AWS und Champion AI können unsere gemeinsamen Kunden ihre Produktivität optimieren, Innovationen beschleunigen und global wettbewerbsfähig sein."

Über AWS

Seit 2006 ist Amazon Web Services die weltweit umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud-Plattform. Mit über 240 Services in den Bereichen Computing, Speicher, Datenbanken, Analytik, KI und IoT unterstützt AWS Millionen von Kunden darunter die größten Unternehmen und die am schnellsten wachsenden Start-ups -, Innovationen schneller umzusetzen und sicherer in großem Maßstab zu agieren. Erfahren Sie mehr unter aws.amazon.com.

Über QAD Redzone

QAD Redzone transformiert den Fertigungssektor und die Lieferketten durch seine intelligente, adaptive Plattform, die Menschen, Prozesse und Daten zu einem zentralen System of Action verbindet. Mit drei Hauptpfeilern Redzone (Unterstützung von Frontline-Prozessen), Adaptive Applications (das intelligente Rückgrat) und Champion AI (agentische KI für die Fertigung) unterstützt QAD den Fertigungssektor dabei, mithilfe von Champion Pace in nur 90 Tagen messbare Verbesserungen bei Produktivität, Resilienz und Wachstum zu erzielen. Weitere Informationen unter www.qad.com oder telefonisch unter +1 805-566-6100. Sie finden uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

