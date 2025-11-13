QAD Inc., das Unternehmen, das Fertigungs- und Lieferketten mit intelligenten, anpassungsfähigen Lösungen transformiert, gab heute die Markteinführung seiner neuesten ERP-Version bekannt QAD Adaptive, die durch Champion AI wesentlich verbessert wurde. Diese bedeutende Weiterentwicklung umfasst modernste Agentic AI-Funktionen und wesentliche Funktionserweiterungen, die darauf ausgelegt sind, sofortiges Handeln anzustoßen und raschen Mehrwert im gesamten Fertigungsunternehmen zu erzielen.

Die Einführung von Champion AI, die revolutionäre Agentic AI-Plattform von QAD, sowohl für QAD Adaptive als auch für QAD Redzone Connected Workforce, bietet eine intelligente handlungsorientierte Schicht, die auf tiefgreifendem Fertigungs-Know-how aufbaut. Im Gegensatz zu herkömmlicher KI, die sich hauptsächlich auf die Analyse konzentriert, sind die zweckorientierten Agenten von Champion AI darauf ausgelegt, zu handeln, nicht nur zu analysieren. Die leistungsstarke Anfangsfunktion Champion AI Inventory Optimization identifiziert und realisiert automatisch Möglichkeiten, den Bestand zu optimieren und Betriebskapital freizusetzen.

"Durch die Verstärkung der QAD Adaptive ERP- und QAD Redzone Connected Workforce-Software mit Champion AI wird Action-First-Automatisierung direkt in die Kernprozesse eingebettet", sagte Amit Sharma, President, ERP bei QAD. "Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, höhere Produktivität und präzisere Entscheidungen in ihren gesamten Betriebsabläufen zu realisieren, indem wir von einem System of Record zu einem System of Action übergehen."

Durch die erweiterte strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) liefert QAD eine moderne, KI-gesteuerte Architektur, die es QAD-Kunden ermöglicht, geschäftskritische Ergebnisse zu erzielen. Etwa können sie durch rasches Deployment und messbaren ROI die Amortisationszeit von Monaten auf Wochen verkürzen. Die Produktivität steigt, da Agentic AI Frontline-Mitarbeiter durch Echtzeit-Einblicke und Automatisierung unterstützt. Durch die Reduzierung von Infrastrukturkosten, Wartungsaufwand und Ausfallzeiten realisieren Hersteller außerdem niedrigere Gesamtbetriebskosten, während sie gleichzeitig von einer verbesserten Cybersicherheit profitieren.

Highlights der neuen Version

Champion AI Agentic-Plattform: QAD bietet drei leistungsstarke und intuitive Arten von KI-Agenten Implementierung , Produktivität und Geschäftsoptimierung die darauf ausgelegt sind, den Mehrwert für unsere Kunden zu maximieren. Die Agenten beschleunigen die Software-Implementierung durch optimierte Migration und Einrichtung erheblich, während sie mittels Prompt-gesteuerter Massen-Updates routinemäßige Aufgaben eliminieren und so die Effizienz steigern. In kritischen Bereichen wie Bestandsoptimierung, Kostenanalyse und Produktionsplanung sorgen sie für maximale Business Performance.

Zu den neuen Funktionen gehören ein vollständig integriertes Lagerverwaltungssystem (WMS) und eine verbesserte Produktionsplanung, was zu einer höheren Effizienz und einer verbesserten Kundenzufriedenheit führt. Schnelle "Champion Pace"-Implementierung: Mittels KI werden die Zusammenarbeit rationalisiert und Implementierungsaufgaben automatisiert, wodurch ERP-Migrationsprojekte und die Amortisationszeit signifikant beschleunigt werden.

Mittels KI werden die Zusammenarbeit rationalisiert und Implementierungsaufgaben automatisiert, wodurch ERP-Migrationsprojekte und die Amortisationszeit signifikant beschleunigt werden. Vertikale branchenspezifische Verbesserungen: Spezifische Funktionen für komplexe Fertigungsumgebungen umfassen Catch Weight-Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, eine Bestellung in einer Maßeinheit anzunehmen und zu versenden, während die Abrechnung in einer anderen erfolgt, um eine genauere Kostenermittlung zu gewährleisten. Neue UDI-Kennzeichnungsfunktionen (Unique Device Identification) verbessern die Effizienz der Lieferkette durch präzisere Nachverfolgung, Rückrufmanagement und Post-Market-Überwachung.

"Diese Produkteinführung ist ein bedeutender Meilenstein für QAD und unsere Kunden und treibt die Mission von QAD voran, Kunden zu befähigen, effizienter und intelligenter als je zuvor zu arbeiten und zu wachsen", fügte Sharma hinzu. Die neue Version von QAD Adaptive mit Champion AI ist ab sofort weltweit verfügbar.

Weitere Informationen zu den spezifischen Erweiterungen der Lösung finden Sie im QAD Blog.

Über QAD Redzone

QAD Redzone bietet eine adaptive Plattform, die Menschen, Prozesse und Daten in einem einzigen "System of Action" verbindet und Fertigungs- und Lieferketten neu definiert. Aufbauend auf drei Grundpfeilern Redzone (Befähigung von Frontline-Teams), Adaptive Applications (das intelligente Rückgrat) und Champion AI (Agentic AI für die Fertigung) können Hersteller mithilfe von QAD im "Champion Pace" agieren und messbare Produktivität, Resilienz und Wachstum in nur 90 Tagen erzielen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.qad.com oder wählen Sie +1 805-566-6100. Folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

