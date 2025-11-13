Mitteilung der MS Industrie AG:
MS Industrie AG veröffentlicht ungeprüfte Finanzkennzahlen für die ersten 3 Quartale 2025- Umsatzzahlen im Plan und leicht über Vorjahr - Leichte Steigerung der Konzerneigenkapitalquote - Neuer Standort in den USA erfolgreich gestartet
Die MS Industrie Gruppe erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen konsolidierten Umsatz von rund EUR 111,3 Mio. und lag damit leicht über dem bereinigten Vorjahreswert aus fortgeführten Geschäftsbereichen sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH