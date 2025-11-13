Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA9226413032 Selkirk Copper Mines Inc. 13.11.2025 CA81640B1013 Selkirk Copper Mines Inc. 14.11.2025 Tausch 1:1
CA89103M2094 RZOLV Technologies Inc. 13.11.2025 CA76091C1032 RZOLV Technologies Inc. 14.11.2025 Tausch 1:1
