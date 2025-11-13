Siemens - ist der Zug abgefahren?



Die Aktie des deutschen DAX®-Titans verlor über 5 Prozent nach Veröffentlichung der Quartalszahlen.



"Das Geschäftsjahr 2025 war ein Meilenstein für Siemens", heißt es im aktuellen Bericht zum vergangenen Quartal. Zum dritten Mal in Folge wurde ein Rekord beim Gewinn nach Steuern aufgestellt. Doch wieso gab die Siemens Aktie über 5 Prozent nach?



Eindeutig lässt sich diese Frage nicht beantworten. Doch beim Vergleich des Gewinns nach Steuern zum Vorjahr fällt auf, dass er um rund 13 Prozent gesunken ist. Diesen Rückgang können wir jedoch nicht in allen Geschäftsbereichen von Siemens erkennen. Beispielsweise haben die Digital Industries Sparte rund 30 Prozent in Auftragseingängen und Smart Infrastructure rund 12 Prozent im Gesamtergebnis zugelegt.



Zusammengefasst: Auf Jahressicht hat Siemens an Gewinnen verloren, doch baut progressiv wieder auf. Inmitten des Optimismus und Pessimismus um deutsche Blue Chips steht eine Frage im Zentrum: Ist der Zug für Siemens bereits abgefahren oder hat er lediglich eine Pause eingelegt?









