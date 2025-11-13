Der mit seiner großen (und sehr erfolgreichen) Wette vor der Finanzkrise und dem Film "The Big Short" bekannt gewordene Investor Michael Burry gibt seinen Hedgefonds auf. In einem Post auf X deutet er stattdessen für den 25.November "viel bessere Dinge" an. Möglicherweise hat das mit seinen aktuellen Wetten gegen Nvidia und Palantir zu tun. Die Anlagegesellschaft Scion Asset Management von Michael Burry hat ihre Registrierung bei der US-Börsenaufsicht SEC beendet. Die Änderung erfolgte am 10. November, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
