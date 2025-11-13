Die nun angekündigte direkte Trennung von 30 % der Tochter SIEMENS HEALTHINEERS liegt etwas unter den erwarteten 40 %, ist in der Sache aber nachvollziehbar und richtig. Es erlaubt SIEMENS, die Wachstumsprognose beim Umsatz für das Kerngeschäft auf 6 bis 9 % zu erhöhen. Der Gewinn je Aktie soll weiterhin im hohen einstelligen Bereich zulegen. Auf Top-Niveau ist es allerdings stets schwierig in der Kombination mit frischen Quartalszahlen. SIEMENS erzielte im 4. Quartal 2025 einen Industriegewinn von 3,19 Mrd. € und lag damit leicht unter den Analystenerwartungen von 3,32 Mrd. €. Der Umsatz stieg um 3 % auf 21,43 Mrd. € und entsprach damit den Prognosen. Der Nettogewinn belief sich auf 1,84 Mrd. €, was unter dem erwarteten Wert von 2,18 Mrd. € lag. Der Auftragseingang mit 21,4 Mrd. € geht in Ordnung.
