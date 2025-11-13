Bern / Washington - Es kommt wieder Bewegung in die Zoll-Gespräche zwischen der Schweiz und den USA: Eine von Wirtschaftsminister Guy Parmelin angeführte Delegation trifft sich am Nachmittag (US-Ostküstenzeit) zu Gesprächen mit der US-Administration in Washington. Ein Abschluss der Verhandlungen am Donnerstag hält ein Sprecher des Wirtschaftsdepartements derweil für «unwahrscheinlich». Seit Anfang August gilt für Schweizer Exporte ein US-Strafzoll ...

