Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Abgaben geschlossen, nachdem der Leitindex SMI am Morgen zwischenzeitlich noch auf den höchsten Stand seit März gestiegen war. Nach der von den Märkten bereits erwarteten Beendigung des Regierungs-Shutdown in den USA habe bei den Anlegern wieder die Unsicherheit über die US-Konjunktur zugenommen, hiess es. Die Märkte hätten in den vergangenen Wochen wegen des Shutdowns im «Dunklen» agieren ...

