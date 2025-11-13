Der Telekom-Konzern erzielte im dritten Quartal gute Ergebnisse: Der organische Umsatz stieg um 3,3 Prozent auf 28,9 Milliarden Euro, während die Service-Umsätze organisch um 3,6 Prozent zulegten. Auch das bereinigte EBITDA AL wuchs organisch um 2,9 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. Dank positiver Entwicklungen in den USA, insbesondere durch die Übernahme von UScellular seit August, hebt das Unternehmen zum dritten Mal in diesem Jahr seine Prognose ...

