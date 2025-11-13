Amsterdam - Wonderful, das Unternehmen hinter einer Plattform für Unternehmens-KI-Agenten, gab eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von Index Ventures (1996 in Genf gegründet) angeführt, mit Beteiligung von Insight Partners und IVP sowie den bestehenden Investoren Bessemer und Vine Ventures. Wonderful baut aktuell seinen Schweizer Standort in Zürich auf, unter anderem wegen des mehrsprachigen ...

